إنتر يعود من أجل لوكاكو ولكن

إنتر يصل مع مانشستر يونايتد إلى 73 مليون يورو من أجل لوكاكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

عاد إنتر للمفاوضات مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مرة أخرى بعد فترة من الانقطاع بين إداراتي النيراتزوري والشياطين الحمر.

وكان لوكاكو قد اقترب من الرحيل إلى يوفنتوس خلال الأيام القليلة الماضية في صفقة تبادلية يتقل على إثرها باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد.

وحول ذلك، ابتعد إنتر عن الواجهة فيما يتعلق بالمفاوضات مع النجم البلجيكي، وذلك بسبب رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديبالا، تلك التي ستجعله يفضل عرض يوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

ولكن في الساعات الأخيرة، ومع تأخر حسم الصفقة التبادلية بين ديبالا ولوكاكو، ومع وجود أنباء بعدم رغبة النجم الأرجنتيني في الرحيل عن صفوف البيانكونيري، عاد إنتر مرة أخرى.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن إنتر عاد إلى المفاوضات ولكنه يود دفع 73 مليون يورو فقط من أجل التعاقد مع روميلو لوكاكو، بدلًا من الـ 80 مليون يورو التي يشترطها مانشستر يونايتد.

هل يرسل رومينيجه مواهب ألمانيا إلى ريال مدريد وبرشلونة؟

يذكر أن أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري يعد أحد أشد المعجبين بلوكاكو منذ أن كان مدربًا لتشيلسي في موسمي 2017 و2018.