إنتر يعود في الصيف لضم نجم توتنهام مجانًا

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن فريق إنتر مصر على ضم نجم فريق توتنهام هوتسبير.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إصرار إدارة نادي إنتر الإيطالي على الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي يان فيرتونخين مدافع توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان" والتي أكدت أن توتنهام رفض فكرة بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر لتحسين جودة خط الدفاع لديه في الوقت الحالي في ظل احتلاله للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس.

كونتي يجتمع بإدارة إنتر وفيدال على رأس طلباته

ويملك اللاعب عقدًا مع فريق توتنهام ينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يعني أن رحيله في الصيف سيكون دون مقابل مادي يستفيد منه الفريق الإنجليزي.

وانضم صاحب الـ ٣٢ عامًا لصفوف توتنهام قادمًأ من أياكس الهولندي في ٢٠١٢ مقابل حوالي ١١ مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن فيرتونخين ليس الوحيد في صفوف توتنهام الذي ينتهي تعاقده بنهاية العام الجاري فهناك كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد أيضًا.