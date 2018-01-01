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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر يعلن إيقاف نيانجولان لأسباب سلوكية

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ليست المرة الأولى للبلجيكي في تلك الفترة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي، في بيان رسمي إيقاف اللاعب البلجيكي، رادجا نيانجولان، لأسباب سلوكية.

ويأتي هذا البيان، بعد عدة تقارير كشفت وصوله متأخراً لتدريبات الفريق، صباح اليوم.

وتعادل إنتر أمس مع كييفو فيرونا متذيل جدول الترتيب، بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت تعادل متأخر للحمير الطائرة.

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وأصدر النادي بياناً قويًا، الأمر الذي يشير إلى وجود احتمالية غياب البلجيكي عن صفوف النيراتزوري أمام نابولي، في مباراة الأربعاء المقبل بالجولة الـ18.

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وأنضم "النينجا" مقابل 38 مليون يورو من صفوف روما الإيطالي، بالإضافة إلى نيكولو زانيولو لصفوف روما.

ولم يقدم البلجيكي المردود الكبير المنتظر منه، حيث سجل 3 أهداف فقط في 15 مباراة في جميع المسابقات بقميص الأزرق والأسود.

ويمر نيانجولان بأيام عصيبة، بعد ورد أنه تعرض لسرقة مبلغ 150 ألف يورو من عصابة قامت بتزوير شيكاته.

وكان روما الإيطالي قد أوقف اللاعب العام الماضي في نفس التوقيت من العام، بعدما نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو مخمور ويبدى تعليقات هجومية.

 

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