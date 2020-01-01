إنتر يطلب ضم نجم برشلونة مقابل التخلي عن لاوتارو مارتينيز

طلب جريء من إنتر..

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان اشترط الحصول على خدمات أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الإسباني، مقابل السماح بذهاب لاوتارو مارتينيز، إلى صفوف البارسا.

وارتبط لاوتارو طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف برشلونة، حيث ترى إدارة النادي الكتالوني، في الدوري الأرجنتيني خير خلف للويس سواريز.

صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، قالت إن إنتر واجه رغبة برشلونة في التعاقد مع لاوتارو، بطلب ضم جريزمان.

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لاوتارو يرغب في مجاورة مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وبالتالي كانت هناك اتصالات بين برشلونة وإنتر.

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النادي الكتالوني، لا يستطيع دفع 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني مع النيراتزوري؛ لأسباب متعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.

سيُلغى الشرط الجزائي في عقد لاوتارو بعد 15 يوليو المقبل، وهو ما يعني ارتفاع سعره إلى 150 مليون يورو تقريبًا.

وعرض برشلونة خيارات عديدة على إنتر لتقليل قيمة الصفقة، مثل أرتورو فيدال، وكارليس ألينيا، وفيليب كوتينيو، حال لم يُفعل بايرن ميونخ خيار الشراء، والشيء نفسه ينطبق على جان كلير توديبو، المُعار إلى شالكه، بالإضافة إلى آرثور ميلو.

ومع ذلك، اقترح إنتر اسم جريزمان، لأنه يرغب في مهاجم قادر على تعويض لاوتارو الذي سجل 16 هدفًا حتى الآن.

انتقال نيمار بالإضافة إلى لاوتارو لصفوف برشلونة، قد يفتح الطريق أمام جريزمان للانتقال إلى إنتر وتشكيل ثنائي ذهبي مع روميلو لوكاكو.

جريزمان، الذي لا يعيش أسعد فتراته في برشلونة هذا الموسم، حسب عديد التقارير، سجل 12 هدفًا وصنع 4 أخرى، خلال 32 مباراة لعبها مع الفريق الكتالوني، بمختلف المسابقات.