إنتر يسعى للحصول على خدمات دجيكو بشكل مجاني

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن نادي إنتر سيسعى للحصول على خدمات البوسني إيدن دجيكو بشكل مجاني من روما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر لا يزال مصرًا على الحصول على خدمات اللاعب إيدن دجيكو من صفوف روما العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النادي مصر على الحصول على خدمات اللاعب بأي شكل ممكن.

وذكرت الشبكة أن الفريق قد ينتظر حتى العام المقبل حتى يحصل على خدماته بشكل مجاني دون الحاجة للتفاوض مع روما.

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وكان بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر قد أكد في تصريحات صحفية اليوم أن المفاوضات بشأن ضم دجيكو من صفوف روما معقدة للغاية.

ويملك نادي روما عقدًا مع اللاعب البوسني صاحب الـ ٣٣ عامًا ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقتها سيكون حرًا في الانتقال بشكل مجاني لأي فريق.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد عرض ١٠ ملايين يورو بالإضافة لإعارة لاعب شاب من أجل الحصول على خدمات اللاعب بينما يطلب روما الحصول على ٢٠ مليون.