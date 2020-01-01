إنتر يستسلم ويبدأ التفاوض لضم بديل لاوتارو

أوباميانج هدف آخر للنادي الإيطالي

يحاول نادي إنتر الإيطالي، الإسراع في التعاقد مع لاعب بديل لمهاجمه لاوتارو مارتينيز، نظراً لاقتراب الأخير من الانضمام لصفوف برشلونة.

إنتر بدأ يستسلم لحقيقة انتقال لاوتارو للنادي الإسباني، حيث يعتبر الأرجنتيني هو الهدف الأول للمدرب كيكي سيتين، كبديل مستقبلي للأوروجوياني لويس سواريز.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، يظل هو الهدف الأقرب لتعويض رحيل لاوتارو المنتظر إلى برشلونة.

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النادي الإيطالي سيمتلك السيولة المالية الكافية للإنفاق في الصيف بحالة بيع صاحب الـ22 سنة، حيث من المقرر أن يصل سعره إلى 100 مليون يورو أو أكثر.

ويمتلك المدرب أنطونيو كونتي ورقة أخرى، تكمن في ماورو إيكاردي مهاجم الفريق المعار لباريس سان جيرمان، حيث يمكن للنادي الفرنسي التعاقد معه بشكل نهائي بـ70 مليون يورو.

ويرفض إنتر جميع الحلول المقترحة من باريس بعرض بعض لاعبيه في صفقة تبادلية للحصول على إيكاردي، لرغبته في استغلال الأموال بالتعاقد مع فيرنر أو أي مهاجم آخر، واستخدام نظير بيع لاوتارو لسد العجز الناتج من الأزمة المالية بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

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لاعب آخر يأتي على رادار إنتر بخط الهجوم، وهو المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال، حيث ينتهي عقده مع المدفعجية في يونيو 2021، وتبدو مهمة ضمه أسهل من فيرنر.

وفي حالة الفشل بالمفاوضات مع لايبزيج لضم فيرنر، سيلجاً إنتر لآرسنال لضم أوباميانج، في صفقة ربما تصل قيمتها 50 مليون يورو.