إنتر يراقب فرولر نجم أتالانتا

ممثل إنتر بييرو أوسوليو تواجد في ملعب مباراة فيورنتينا وأتالانتا من أجل مراقبة فرولر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان أصبح مهتمًا بخدمات اللاعب ريمو ماركو فرولر نجم أتالانتا.

وكان إنتر يبحث عن مهاجم نظرًا لاحتمالية نجم الفريق وهدافه الأول في السنوات الأخيرة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وتواجد ممثل إنتر ميلان بييرو أوسوليو مساء أمس الخميس في مدرجات ملعب أتليتي أتزوري بمدينة بيرجامو من أجل مشاهدة اللاعب عن قرب.

وشارك فرولر بالأمس في فوز فريقه أتالانتا على ضيفه فيورنتينا في مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، في مباراة فاز بها أتالانتا بركلات الترجيح.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وقدم فرولر أداء جيدًا حيث كان يعلم أنه مراقب من قبل إنتر ميلان الذي اهتم بخدماته في الآونة الأخيرة وبدأ في التواصل مع وكيل أعماله.

ويقدم أتالانتا موسمًا مميزًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم رفقة مدربه جان بييرو جاسبريني، حيث يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف فقط عن ميلان صاحب المركز الرابع.

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وعلى مستوى كأس إيطاليا نجح فريق مدينة بيرجامو في التأهل للنهائي بعد مشوار صعب أقصى خلاله يوفنتوس وفيورنتينا.