النتائج المباشرة
الانتقالات

إنتر يحصن شكرينيار من إغراءات كبار أوروبا

التعليقات()
Getty
شكرينيار يلفت الأنظار بتطوره الكبير مع النيراتزوري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر نجح في التوصل لاتفاق مع نجمه ميلان شكرينيار لتجديد عقده مع النادي بالفترة المقبلة.

وارتبط اسم السلوفاكي بعدة أندية على رأسها مانشستر يونايتد وبرشلونة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع إنتر الموسم الحالي والماضي.

وقالت "لاجازيتا" وعدة مصادر أخرى أن إنتر توصل لاتفاق مع وكلاء اللاعب لتمديد تعاقده حتى 2023 ورفع راتبه الستوي.

اختيارات المحررين

وبحسب التقرير، فإنتر رفع عرضه لراتب اللاعب من مليوني ونصف يورو إلى ثلاثة ملايين، وهو ما أدى لاقتناع اللاعب بالبقاء.

بعد ربطه بالمنصب - هل ساوثجيت الرجل المناسب لمانشستر يونايتد؟

مانشستر يونايتد وميلان والأندية صاحبة الديون الأعلى في أوروبا

وكان لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، قد أكد أن لا يوجد نادي قادر على تلبية مطالب إنتر المادية فيما يخص شكرينيار وأن اللاعب ليس للبيع.

يذكر أن شكرينيار انضم لإنتر الصيف قبل الماضي من صفوف سامبدوريا مقابل جيانلوكا كابراري و12 مليون يورو إضافية.

الموضوع التالي:
رسميًا | ليفانتي يتقدم بشكوى ضد برشلونة
الموضوع التالي:
سولشار يعلق على حديث مورينيو وسوق انتقالات مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري
الموضوع التالي:
على خطى الكبار - صغار أرسنال يسحقون توتنهام في كأس الاتحاد
الموضوع التالي:
مسؤول سابق في مانشستر سيتي يكشف محاولة النادي ضم تيري
إغلاق