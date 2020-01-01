إنتر يحدد شرطه النهائي لانتقال لاوتارو إلى برشلونة

غضب كبير من برشلونة بسبب موقف النادي الإيطالي

حالة من التوتر تشهدها المفاوضات بين برشلونة وإنتر، حول صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من الفريق الإيطالي إلى نظيره الإسباني.

لاوتارو يعتبر هو الهدف الرئيسي للمدرب كيكي سيتيين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن برشلونة يرفض دفع الشرط الجزائي في عقده بـ111 مليون يورو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الجوانب الاقتصادية، تقف بشكل كبير كعائق أمام حسم برشلونة للصفقة، بسبب رغبة إنتر في الحصول على أعلى مقابل مادي ممكن.

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وأوضحت أن برشلونة أبدى استعداده لدفع 65 مليون يورو، بالإضافة لظهيره جونيور فيربو في صفقة تبادلية من أجل تسهيل المفاوضات.

وعلى جانب آخر كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إنتر رفض التخلي عن لاوتارو بأقل من 85 مليون يورو بالإضافة لفيربو.

ويأتي ذلك لتمسك إنتر بقيمة الشرط الجزائي من أجل بيع المهاجم الأرجنتيني، حيث يُقدر قيمة فيربو بـ26 مليون يورو.

وهو الأمر الذي يرفضه برشلونة، حيث لا يريد دفع مبلغ الـ111 مليون يورو حتى من خلال صفقة تبادلية، ولا يتفهم إصرار إنتر على هذه الأرباح الضخمة من العملية رغم الأزمة المالية الحالية لجميع أندية أوروبا.

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يذكر أن صاحب الـ22 سنة، نجح في التسجيل 16 مرة بقميص إنتر هذا الموسم، في 32 مباراة لعبها بجميع البطولات مع الفريق الإيطالي.