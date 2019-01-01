إنتر يتفوق على برشلونة وميلان ويحسم صفقة سينسي

عرض متأخر من الفريق الكتالوني للنجم الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت عدة مصادر إيطالية أن إنتر أتم الاتفاق مع ساسولو للتعاقد مع متوسط ميدانه ستيفانو سينسي بعد تفوقه على عروض ميلان وبرشلونة.

سينسي لفت الأنظار الموسم الماضي رفقة ساسولو، ووقع استدعائه لصفوف المنتخب الإيطالي في أكثر من مناسبة تحت قيادة روبرتو مانشيني.

وذكرت "سكاي" أن الاجتماع بين مسؤولي إنتر وساسولو الجمعة كان حاسماً في حسم المفاوضات وانضمام سينسي للنيراتزوري، صفقة لن تمنع مواصلة مطاردة نيكولو باريلا، لاعب كالياري.

وأوضحت التقارير أن اللاعب سينضم لإنتر على سبيل الإعارة مقابل خمسة ملايين يورو، وأحقية الشراء مقابل 20 إضافية، في صفقة مشابهة لماتيو بوليتانو التي جمعت الناديين.

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نهاية المباراة ⏱️



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وكشف التقرير أن اللاعب سيتقاضى راتباً 1.8 مليون يورو موسمياً في إنتر، وأنه فضل عرض إنتر رغم وصول عرضاً من برشلونة في الساعات الأخيرة.

ودخل ميلان في مفاوضات مكثفة الأيام الماضية لضم سينسي، ولكن فشل في التوصل لصيغة لإقناع ساسولو.

ويبدأ إنتر معسكره الاستعدادي للموسم المقبل الأسبوع الأول من يوليو.