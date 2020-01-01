خطوة جديدة للاقتراب من إنتر؟ ميسي يشتري منزلًا في ميلانو

شائعات قوية عن انتقال الأرجنتيني إلى إنتر

تحدثت شائعات في إيطاليا عن صفقة محتملة تنقل نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر بعد شراء الأرجنتيني لعقار في ميلانو بعد قيام والده بنفس الأمر.

الأسابيع الماضية اشتعلت وسائل الإعلام الإيطالية بالحديث عن الأمر بعد الكشف عن شراء خورخي ميسي، والد ووكيل اللاعب، منزلاً في مدينة ميلانو يطل على مقر النيراتزوري مباشرة.

"سبورت ميدياست" أوضحت أن ليس فقط الوالد من اشترى عقاراً في نفس المكان، ولكن أيضاً ليو ميسي شخصياً بنفس الموقع المطل على مقر إنتر في مدينة ميلانو، وذلك حسبما نقل موقع "إنتر - نيوز".

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وذكرت التقارير أن السبب وراء قرار والد اللاعب هو قيمة الضرائب العقارية المنخفضة في إيطاليا عن إسبانيا، مما يسهل من عملياته في أوروبا.

الشائعات اشتعلت أيضاً بعد أن استخدمت مجموعة "سونينج" المالكة لإنتر صورة الأرجنتيني في الدعايا للقاء للقاء الفريق أمام نابولي الشهر الماضي لحساب الدوري.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 2021، ولكن أشارت بعض التقارير إلى غضبه من الوضعية الحالية لناديه، وتفكيره في عدم التجديد والرحيل.

ارتباط ميسي بإنتر لا يحدث للمرة الأولى وتكرر في عديد المرات، آخرها مطلع الموسم الحالي وخرج اللاعب وقتها شخصياً لينفيه عبر "إنستجرام".