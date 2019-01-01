إنتر ميلان يقلل قيمة الشرط الجزائي لإيكاردي

النيراتزوري قد يتخلص من ماورو إيكاردي في فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر محمد عماد

قرر نادي إنتر ميلان خفض قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ماورو إيكاردي، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

ولا يعيش إيكاردي أفضل أيامه في قلعة جيوزيبي مياتزا، حيث سُحبت منه شارة قيادة الفريق ليبتعد عن الظهور في المباريات.

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وكانت أندية عديدة على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد ترغب في ضم اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا، ولكن الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 110 مليون يورو في عقده كان هو العائق.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن إدارة النيراتزوري قد تخفض قيمة الشرط الجزائي إلى 80 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إيكاردي الحالي مع إنتر ميلان عام 2021، ولكن الأحداث الأخيرة تشير إلى إمكانية رحيله عن صفوف النيراتزوري قريبًا، خاصة بعد خلافات اللاعب وزوجته ومديرة أعماله واندا مع إدارة النادي.