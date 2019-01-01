رسمياً - روما ينُهي الجدل حول مستقبل دجيكو

المهاجم البوسني يوافق على التجديد للذئابب

أنهى نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، الجدل المستمر حول مستقبل مهاجمه البوسني إدين دجيكو.

مهاجم الذئاب ارتبط كثيراُ بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، والانتقال لبعض الأندية الأخرى أبرزها وست هام وإنتر.

روما قرر حسم الموقف بشكل نهائي، بعدما أقنع اللاعب بتمديد عقده الحالي مع النادي ليستمر معه لفترة أطول.

وبموجب العقد الجديد ينتهي عقد صاحب الـ33 عاماً مع روما في 30 يونيو 2022 بدلاً من 2020.

🐺 The adventure continues! 🐺@EdDzeko has signed a new contract with #ASRoma!

🤝📑✍️ — AS English (@ASRomaEN) August 16, 2019

وقال اللاعب بعد التجديد:"أدركت خلال الأسابيع الماضية كم المحاولات التي بذلها روما من أجل استمراري مع الفريق".

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وأضاف:"علاقتي بزملائي وحديثي مع المدرب والإدارة وحب الجماهير، جميعها عوامل دفعتني لهذا القرار لاعتباري هذا النادي بمثابة منزلي".

يذكرر أن دجيكو انضم لروما قادماً من مانشستر سيتي في 2015، ونجح في تسجيل 87 هدف في 179 مباراة لعبها مع النادي الإيطالي.