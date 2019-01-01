إنتر يفاوض مدافع باريس سان جيرمان

النيراتزوري يبحث عن تدعيمات

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر بدأ المفاوضات من أجل التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه في الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد الظهير البلجيكي مع نادي العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل تمديده.

وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر اتصل بالفعل بوكلاء اللاعب في الأيام الماضية، وأن المفاوضات جارية من أجل التوصل لاتفاق لضمه مجاناً للموسم المقبل.

ويحظى مونييه باهتمام من عديد الأندية الكبرى، وارتبط في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

الصحيفة ربطت النيراتزوري بلاعب آخر من صفوف بي إس جي، وهو ليفين كورزاوا، الظهير الأيسر، والذي هو الآخر ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت "لاجازيتا" أن كورزاوا هو البديل في حال فشل إنتر بضم ماركوس ألونسو من تشيلسي، في ظل طلب الأخير 35 مليون يورو، واستعداد إنتر لتقديم فقط 20، وفي شكل إعارة مع إلزامية الشراء.

وعاد إنتر مساء اليوم الأحد من جديد للتدريبات بعد فترة توقف دامت أسبوعاً بمناسبة العطلة الخاصة بالأعياد.