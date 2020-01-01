إنتر وليفركوزن | هل يفك النيراتزوري العقدة الألمانية؟

سجل سلبي لإنتر مع الألمان مؤخراً

يستضيف ملعب "إسبريت أرينا" في مدينة دوسلدورف موقعة مرتقبة لحساب ربع نهائي الدوري الأوروبي عندما يلتقي إنتر مع باير ليفركوزن في مواجهة ألمانية جديدة للنيراتزوري.

الفريق الإيطالي الطامح لاستعادة مذاق البطولات وسطوته على الصعيد القاري سيصطدم بخصم شرس من البوندسليجا، الدوري الذي تحولت أنديته إلى عقدة للأفاعي بالعقد الماضي.

وتقابل إنتر مع ثلاثة أندية ألمانية في السنوات العشر الأخير بالدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا عند بلوغه الأدوار الإقصائية، والنتيجة دائماً كانت لمصلحة ممثلي البوندسليجا.

أولى المرات كانت في موسم 2010-2011 عندما فجر شالكه مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى حامل اللقب إنتر من ربع نهائي دوري الأبطال بمجموع المباراتين 7-3.

ورغم تقدم إنتر مبكراً بهدف ديان ستانكوفيتش الخرافي من منتصف ملعب "جيوسيبي مياتسا"، ولكن رد "الرويال بلوز" كان قاسياً بخماسية، لينتهي الذهاب 5-2، وفي العودة أيضاً فاز شالكه 2-1 وعبر لنصف النهائي.

العقدة بدأت في الترسخ عندما سقط النيراتزوري أمام فولفسبورج بدور الستة عشر من الدوري الأوروبي موسم 2014-2015 بمجموع المباراتين 5-2.

السقوط الأول كان في "فولكس فاجن أرينا" رغم التقدم مبكراً بهدف رودريجو بالاسيو، ولكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية، ثم كرروا الانتصار في ميلانو أيضاً بنتيجة 2-1.

آخر فصول سقوط إنتر مع الألمان كان الموسم الماضي لحساب الدوري الأوروبي ودور الستة عشر كذلك، ولكن هذه المرة أمام آينتراخت فرانكفورت.

وتعادل الفريقان ذهاباً سلباً، وأضاع مارسيلو بروزوفيتش ركلة جزاء للإيطاليين على ملعب "فالدشتيديون"، ولكن في العودة خطف الضيوف هدفاً عبر لاعب ريال مدريد الحالي لوكا يوفيتش كان كافياً للعبور.

الآن إنتر عينه على فك عقدته الألمانية أمام فريق سبق وواجه في مناسبتين وفاز بهما (3-2 و0-2 بدوري الأبطال عام 2002)، فهل يواصل أشبال أنطونيو كونتي المشوار، أم تكون كلمة الفصل لرفاق كاي هافيرتس؟