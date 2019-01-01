نابولي يقترب من التعاقد مع إدين دجيكو

بعد الاهتمام طويل المدى من إنتر بضمه

قرر نادي نابولي الإيطالي، توجيه أنظاره مع المهاجم المخضرم إدين دجيكو تمهيداً لضمه هذا الصيف.

نابولي يواصل البحث عن أهداف هجومية، بعد خسارة الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي لصالح أرسنال.

دجيكو كان من الأهداف الرئيسية لإنتر، لكن فشل الأخير في التوصل لاتفاق مع روما على قيمة الصفقة تسبب في تعطيل الانتقال.

تقارير صحفية أكدت اهتمام نابولي بالحصول على خدمات الدولي البوسني، وتواصله مع روما لإتمام الصفقة.

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ومن المتوقع أن يحسم النادي الإيطالي التعاقد مع صاحب الـ33 عاماً خلال الأيام القيلة القادمة.

وفي حالة انتقاله سيعتبر دجيكو هو ثاني لاعب ينضم من روما لنابولي هذا الصيف، بعد زميله اليوناني كوستاس مانولاس.