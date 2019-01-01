إنتر لم يفقد الأمل بشأن دي باول

إنتر يحاول من جديد مع دي باول رغم تعنت أودينيزي

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر لم يفقد الأمل في ضم النجم الأرجنتيني رودريجو دي باول رغم مغالاة فريقه أودينيزي.

ويعد دي باول هدفًا بالنسبة للمدير الرياضي لإنتر جيوسيبي ماروتا وكذلك المدرب أنطونيو كونتي، مما يجعل إنتر يواصل اهتمامه باللاعب منذ أشهر.

ولكن مع رد أودينيزي الصادم والذي طلب 50 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل لاعبه الأرجنتيني، تعقدت المفاوضات وتراجعت خطوة للوراء.

ولكن رغم ذلك، فإن إدارة إنتر ما زالت تخطط لتقديم عرض جديد والاستمرار في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل قبل أيام من فتح باب سوق الانتقالات الشتوية.

ويريد ماروتا أن يخفض المبلغ إلى 35 مليون يورو، وهو ما سيأتي في العرض الجديد الذي سيقدمه النيراتزوري في الأيام المقبلة حسب المتوقع.

ويريد إنتر حسم صفقة أو اثنين في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوف الفريق بعد الإصابات التي أفقدته العديد من الأسماء في الأشهر الماضية.

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يذكر أن دي باول وأرتورو فيدال وكولوسفيسكي وأوليفييه جيرو هي أبرز الأسماء التي ترتبط بإنتر في الفترة الحالية من أجل التعاقد معها.