كونتي يواصل معركته القضائية مع تشيلسي

المدرب الإيطالي يطلب الحصول على 9 مليون جنيه إسترليني

يواصل أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي، معركته القضائية مع ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي، للحصول على مستحقاته المالية.

كونتي رحل عن تشيلسي الصيف الماضي، ليمهد الطريق لماوريسيو ساري، ولم يدفع بعدها البلوز أي تعويض مادي.

تشيلسي اتهم كونتي بالتسبب في ضرر لسمعة النادي، بعد إرساله رسالة نصية لمهاجم الفريق السابق دييجو كوستا، ليؤكد له أنه ليس من ضمن خططه.

المدرب الإيطالي رفض كل ادعاءات النادي الإنجليزي، وطلب تلقي مبلغ 9 مليون جنيه إسترليني كتسوية.

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القضية مستمرة حتى الآن، ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" فإن تشيلسي قام بتصعيد الأمر بمحكمة التوظيف في لندن.

المدير الفني لإنتر لن يحضر بسبب انشغاله ببداية الموسم مع النيراتزوري، ليرسل ممثله ومحاميه فيل بونر بدلاً منه، طمحاً في التوصل لحل نهائي.