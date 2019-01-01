ناينجولان يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإيطالي

اللاعب يستعيد مستواه بشكل ملحوظ مع كالياري

توج لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان، مستواه المميز مع كالياري، بالحصول على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر بالدوري الإيطالي.

ناينجولان خرج هذا الأسبوع، ليؤكد رغبته في إثبات خطأ إنتر بالتخلي عنه على سبيل الإعارة.

وهو ما تأكد في دليل جديد على عودة اللاعب لمستواه هذا الموسم، وتألقه خلال الشهر الحالي على وجه التحديد.

ومن جانبه قال لويجي دي سيرفو مدير التسويق بالدوري الإيطالي:"ناينجولان يعتبر من أفضل لاعبي الوسط في إيطاليا".

وأضاف:"قام باستعادة مستواه بشكل ملحوظ مع كالياري النادي الذي جلبه للكالتشيو في البداية".

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وتابع:"خلال الثلاث مباريات الماضية نجح ناينجولان في إظهار قدراته المميزة وتسجيل هدفين من خارج المنطقة وصناعة 3 آخرين".

يذكر أن كالياري يحتل حالياً المركز الرابع بجدول الدوري، بعد الحصول على 25 نقطة في 13 مباراة.