ماروتا: كونتي أهم لاعب في إنتر

إنتر جديد الموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، أن ناديه يعمل على بناء فريق عظيم تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

ووصل ماروتا من يوفنتوس منتصف الموسم الماضي، بينما تم تعيين كونتي مدرباً لإنتر في يونيو الماضي.

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وقال ماروتا مع "سبورت ويك": "نعمل على بناء إنتر عظيم، دائماً نقول إن الإدارة هي عنوان الفرق الكبرى وهنا إدارة قوية".

وأضاف: "نملك إدارة ذات استمرارية وصلبة، الفريق بدأ في التشكل، وأهم لاعب في تشكيلتنا هو أنطونيو كونتي".

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وقام إنتر بأربع صفقات رسمية حتى الآن هي دييجو جودين، قائد الأوروجواي، فالنتين لازارو، جناح هيرتا برلين، ستيفانو سينسي من ساسولو، وكريستيان كواميه من سوشو.

ويبدأ إنتر معسكره للموسم المقبل تحت قيادة كونتي الأسبوع المقبل.