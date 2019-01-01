إنتر: كونتي لم يتلقَ تهديدًا بالفتل

إنتر يؤكد أن تهديد كونتي بالقتل جاء عن طريق النادي وليس منزله

أكد نادي إنتر أن مدربه أنطونيو كونتي لم يتلقَ خطابًا بالتهديد بالقتل من خلال منزله، وإنما تم ذلك من خلال مكاتب النادي.

ووفقًا لصحيفيتي لاجازيتا ديلو سبورت وكوريري ديلا سييرا فإن أنطونيو كونتي قد تلقى خطابًا يحمل تهديدًا بالقتل ورصاصة، وذلك في منزله.

ولكن النادي أصدر بيانًا ينفي فيه ذلك، ويؤكد أنه فيما يتعلق بالقصص المنشورة اليوم حول قضية تلقي كونتي تهديدًا بالقتل، فإن الرجل لم يتلقَ شخصيًا أي شيء"

وبالتالي فإنه لم يبلغ الشرطة بنفسه لأنه لم يتعرض لشيء، وإنما ما حدث هو تلقي النادي تهديدًا لمدربه، وطبقًا للبروتوكول تم نقله إلى السلطات المختصة بواسطة النادي لا المدرب.

وعلى الفوز، فتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا بشأن الواقعة من أجل العثور على المتورطين في ذلك التهديد والذي يأتي في وقت تتعدد فيه حوادث الترويع ضد مشاهير الكرة في إيطاليا.

وكانت زوجة كونتي قد نفت تلقي زوجها لأي تهديدات في منزله، مؤكدة أن البعض يستيقظون في الصباح لا يجدون شيئًا يقال فيألفون بعض القصص.

زوجة كونتي ترد على تهديد زوجها

يذكر أن أنطونيو كونتي بات مكروهًا في تورينو وذلك لما تعتبره جماهير يوفنتوس خيانة بأن يذهب لتدريب المنافس والغريم اللدود إنتر.