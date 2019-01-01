إنتر يتحرك لتلبية مطالب كونتي في الميركاتو

خروج مبكر من دوري الأبطال

تحدثت تقارير عن تحرك إنتر نحو ثلاثة لاعبين في ميركاتو يناير لتلبية طلبات المدير الفني أنطونيو كونتي بتدعيم صفوف الفريق بعد تعدد الإصابات.

إنتر ودع دوري أبطال أوروبا بشكل مخيب الثلاثاء بعدما سقط في ميلانو على يد برشلونة بهدفين لواحد رغم إشراك الفريق الكتالوني الصف الثاني.

وذكرت "لاجازيتا" أن سيكون هناك اجتماع بين الإدارة وكونتي في الأيام المقبلة لمناقشة الأسماء التي يطلبها المدرب، وعلى رأسها مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو.

كونتي: إنتر استحق أكثر من ذلك وأشكر الجميع

ولعب ألونسو 11 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم بين الدوري ودوري الأبطال، وخرج في أكتر من لقاء من قائمة الفريق.

ثاني الأسماء التي أوضحت الصحيفة أن إنتر سيتحرك نحوها هو الأرجنتيني رودريجو دي بول، صانع ألعاب أودينيزي، والذي رحب بفكرة الانتقال للنيراتزوري.

وأشارت التقارير لحديث بين إدارتي إنتر و برشلونة قبل لقاء الفريقين بخصوص التشيلي أرتورو فيدال، الأمر الذي أكد مدير القطاع الرياضي بيبي ماروتا في تصريحاته.

ويلعب إنتر مساء السبت المقبل مع فيورنتينا لحساب الجولة السادسة عشر من السيري آ.