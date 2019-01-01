إنتر يضع كافاني كبديل صفقة لوكاكو

مانشستر يونايتد حدد سعره للبلجيكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية متنوعة أن إنتر بدأ التحرك نحو إيدسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، كبديل للبلجيكي روميلو لوكاكو.

ورفض مانشستر يونايتد عرض إنتر الأول للحصول على لوكاكو مقابل، والذي كان عبارة عن استعارة مع إلزامية الشراء بإجمالي 70 مليون يورو.

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وذكرت كلاً من "توتوسبورت" و"كوريري" أن أبرز الأسماء المطروحة هو كافاني، والذي سيكون سعره أقل بسبب بلوغه الثانية والثلاثين من العمر.

وتحدثت الصحيفة أن العقبة قد تكون راتبه المرتفع، والبالغ 12 مليون يورو في الموسم، وأن إنتر أقصى ما سيعرض هو تسعة ملايين.

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"لاجازيتا" رشحت رافائيل لياو، مهاجم ليل، كما تحدثت "سكاي" عن لقاء بين مسؤولي إنتر ووكلاء أنتي ريبيتش، مهاجم فرانكفورت.

وسافر إنتر إلى القارة الآسيوية ضمن جولته التحضيرية للموسم المقبل وتشكيلته لا تضم أي مهاجم من الفريق الأول بعد استبعاد ماورو إيكاردي.