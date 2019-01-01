هل يُكرر الإنتر قصة "كانسيلو" مع فيرساليكو؟

الظهير الكرواتي قد يُصبح كانسيلو 2

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة آس الإسبانية أن الإنتر غير مقتنع بتفعيل بند الشراء النهائي لسيم فيرساليكو مدافع الفريق المعار له من أتليتكو مدريد.

وانتقل المدافع الكرواتي للإنتر الصيف الماضي بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا مقابل 17.5 مليون يورو، لكنه لم يُقدم الأداء المطلوب لإقناع الإدارة في الأبيانو جينتيلي بتفعيل بند الشراء النهائي.

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الصحيفة أضافت أن النادي الإيطالي يرى أن المبلغ المالي المطلوب لشراء اللاعب صاحب الـ27 عامًا نهائيًا مبالغ به، ولذا ينوي الدخول في مفاوضات مع أتليتكو مدريد لتخفيضه وإلا إعادة فيرساليكو لملعب واندا ميتروبوليتانو، موضحة أن تخفيض سعر البيع لا يضمن كذلك إتمام الصفقة.

موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي كان قد أشارك لنفس تلك الأخبار، مضيفًا أن النادي الإيطالي يبحث عدة خيارات لتعويض فيرساليكو أبرزها السيد هيساي مدافع نابولي الذي لم يعد يلعب كثيرًا هذا الموسم لعدم اقتناع كارلو أنشيلوتي به.

يُذكر أن الإنتر أعاد جواو كانسيلو لفالنسيا الصيف الماضي رافضًا استخدام بند شراءه نهائيًا بعدما قضى معه الموسم بالإعارة، وقد انتقل اللاعب لليوفنتوس ويُعد أحد أفضل الأظهرة اليُمنى في أوروبا هذا الموسم.