إنتر يعلن انطلاق عملية لوكاكو رسمياً مع مانشستر يونايتد

صفقة معقدة لجلب البلجيكي إلى ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد إنتر انطلاق المفاوضات رسمياً بينه وبين مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الصيف الجاري.

وتواجد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، في مانشستر الخميس للتفاوض مع مسؤولي يونايتد بخصوص صفقة لوكاكو ودارميان.

وقال أوسيليو عند وصوله فجر الجمعة لمطار مالبينسا في ميلانو: "بدأنا الاتصالات رسمياً مع مانشستر يونايتد من أجل لوكاكو".

وأكمل: "نحن نتحدث عن ناديين كبيرين في عملية مفاوضات، نحن نعمل وسنرى، كل لاعب نتفاوض معه هو من أجل تلبية طلبات كونتي".

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وذكرت "سكاي" أن مانشستر يونايتد منفتح على عرض إنتر لتقسيط قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، ولكن الاختلاف على قيمة اللاعب.

التقرير أوضح أن مانشستر يقيم لاعبه في حدود 85 مليون يورو، بينما إنتر يعرض 70 مليونا تُدفع على ثلاث دفعات.

ويتواجد لوكاكو حالياً في معسكر مانشستر يونايتد في أستراليا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.