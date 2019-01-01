إنتر يخطب ود خاميس رودريجيز

الكولومبي خارج الحسابات في مدريد

أفادت تقارير في إيطاليا بوجود اهتمام من قبل إنتر بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد والمنتخب الكولومبي خاميس رودريجيز.

رودريجيز أمضى الموسمين الماضيين معاراً مع بايرن ميونخ، ولا يدخل بشكل رئيسي في حسابات ريال مدريد الموسم الجاري.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن إنتر يراقب وضعية النجم الكولومبي، وسيتحرك من أجله الصيف المقبل لتدعيم خط وسطه الهجومي.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر على استعدادا لتلبية مطالب ريال مدريد ودفع القيمة التي تتراوح في حدود 50 مليون يورو لبيعه.

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رودريجيز الصيف الماضي كان على أعتاب مغادرة الفريق الملكي، وارتبط بالانتقال لنابولي وأتلتيكو مدريد، ولكن لم تكلل الصفقة بالنجاح.

ورحب اللاعب في أكثر من مناسبة سابقة بفكرة اللعب في الدوري الإيطالي والعيش في البلاد عموماً.

يذكر أن رودريجيز غائب حالياً عن الملاعب بداعي الإصابة، وينتظر عودته في يناير المقبل.