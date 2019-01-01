إنتر يهدد روما بسبب باريلا

اللاعب يريد إنتر ولكن كالياري يفضل روما

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر هدد روما بتفعيل الشرط الجزائي في عقد نجمه لورينزو بيليجريني بعد مفاوضاته مع هدفه نيكولو باريلا، لاعب كالياري.

إنتر دخل في مفاوضات مع باريلا طوال الشهر الماضي، ولكن التقارير تفيد موافقة كالياري على عرض روما البالغ 35 مليون يورو وجريجوري ديفريل.

وأفادت "لاجازيتا" أن في حال حصول روما على باريلا سيتحرك إنتر ويدفع الثلاثين مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الخاص ببليجريني مع الجيالوروسي.

وأكدت الصحيفة أن باريلا يرفض الانتقال لروما بسبب اتفاقه المسبق مع إنتر، ولكن ناديه يرفض قبول عرض إنتر البالغ 36 مليوناً وأربعة إضافية تتعلق بالمشاركات.

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وتمر العلاقات بين إنتر وروما بفترة توتر أيضاً بسبب المفاوضات لانتقال إيدن دجيكو من العاصمة الإيطالية إلى ميلانو، إذا أشارت الصحيفة أن الجيالوروسي يماطل في غلق الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن السبب هو مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي ورفضه تدريب روما في الموسم المقبل.

ويبدأ إنتر معسكره للموسم المقبل في السابع من يوليو، في الظهور الأول لكونتي في قيادة الفريق.