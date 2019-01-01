إنتر يفقد دامبروسيو وسانشيز في التوقف الدولي

الإصابات تضرب لاعبي النيراتزوري

هيثم محمد تويتر

تعرض الثنائي أليكسيس سانشيز ودانيلو دامبروسيو، لاعبا إنتر، للإصابة أثناء مشاركتهما في لقاءات منتخبات بلادهما مساء السبت.

وشارك دامبروسيو في تأهل إيطاليا رسمياً لأمم أوروبا 2020 بعد الفوز على اليونان، بينما لعب سانشيز مع تشيلي ودياً أمام إكوادور.

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وكشف دامبروسيو أنه تعرض للإصابة في تصريحات ما بعد المباراة مع "لاجازيتا": "تعرضت لكسر في إصبع قدمي اليسرى، غداً سنرى الفحوصات".

وعلى الجانب الآخر، تعرض سانشيز للإصابة على مستوى الكاحل الأيسر في الدقيقة 88 من تعادل تشيلي السلبي الودي مع كولومبيا.

وعلق رينالدو رويدا، مدرب تشيلي، على الإصابة للإعلام قائلاً: "تعرض لصدمة قوية على مستوى الكاحل، سنرى مدى خطورتها غداً".

واستعاد إنتر نجميه مارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو مبكراً في ميلانو بعد تأكد غيابهما عن مباريات كرواتيا وبلجيكا المقبلة في التصفيات.