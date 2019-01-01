جماهير إنتر تتهم رابطة الدوري الإيطالي بالتحيز

غضب في أوساط مشجعي النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجهت جماهير إنتر اتهامات لرابطة الدوري الإيطالي بالتحيز بسبب صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعية.

وتحاول رابطة الدوري مواكبة باقي الدوريات في النشاط عبر الانترنت، وقامت مؤخراً بتغيير شعار المسابقة.

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انتقدت جماهير النيراتزوري عدم تركيز الرابطة على أي من تعاقدات الفريق الجديدة مقارنة بما تفعله مع صفقات يوفنتوس.

وأشار الجمهور نحو احتفاء صفحة الدوري الإيطالي بضم يوفنتوس ماتياس دي ليخت ووصفه بالنجم، وتجاهل صفقتي روميلو لوكاكو ودييجو جودين.

واقعة أخرى أثارت غضب الجمهور هي احتفال الرابطة بعيد ميلان أسطورة ميلان فيليبو إنزاجي الجمعة وتجاهل ذلك الخاص بقائد إنتر خافيير زانيتي بعدها بيوم.

Oggi compie 46 anni uno dei più prolifici attaccanti della storia della #SerieATIM. Tanti auguri a @OfficialPippo Inzaghi! pic.twitter.com/O0DGncaEyI — Lega (@SerieA) August 9, 2019

وكانت الرابطة محط انتقادات الأيام الماضية بسبب عدم تدخلها في أزمة بيع تذاكر مباراة يوفنتوس ونابولي، والاتهامات للأول بالعنصرية.