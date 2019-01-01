الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - سيري آ

جماهير إنتر تتهم رابطة الدوري الإيطالي بالتحيز

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غضب في أوساط مشجعي النيراتزوري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

وجهت جماهير إنتر اتهامات لرابطة الدوري الإيطالي بالتحيز بسبب صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعية.

وتحاول رابطة الدوري مواكبة باقي الدوريات في النشاط عبر الانترنت، وقامت مؤخراً بتغيير شعار المسابقة.

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انتقدت جماهير النيراتزوري عدم تركيز الرابطة على أي من تعاقدات الفريق الجديدة مقارنة بما تفعله مع صفقات يوفنتوس.

وأشار الجمهور نحو احتفاء صفحة الدوري الإيطالي بضم يوفنتوس ماتياس دي ليخت ووصفه بالنجم، وتجاهل صفقتي روميلو لوكاكو ودييجو جودين.

واقعة أخرى أثارت غضب الجمهور هي احتفال الرابطة بعيد ميلان أسطورة ميلان فيليبو إنزاجي الجمعة وتجاهل ذلك الخاص بقائد إنتر خافيير زانيتي بعدها بيوم.

وكانت الرابطة محط انتقادات الأيام الماضية بسبب عدم تدخلها في أزمة بيع تذاكر مباراة يوفنتوس ونابولي، والاتهامات للأول بالعنصرية.

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