إنتر يرفع مطالبه بخصوص نجم ليبرتادوريس

تألق كبير للنجم البرازيلي

أفادت تقارير بأن إنتر رفع مطالبه المتعلقة ببيع نجمه المعار لفلامينجو جابرييل باربوسا "جابيجول" بعد تألق الأخير في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

جابيجول سجل هدفين بالدقائق الأخيرة من النهائي أمام ريفر بليت مساء السبت ليقلب تأخر فلامينجو لانتصار، ويقوده للتتويج الثاني في تاريخه.

وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر الآن يطالب بمبلغ 35-40 مليون يورو من أجل بيع المهاجم البرازيلي المتواجد مع فلامينجو على سبيل الإعارة.

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وكان مسؤولو النادي البرازيلي أكدوا في تصريحات سابقة أن هناك اتفاق ومفاوضات مع النيراتزوري بخصوص اللاعب، وذكرت التقارير أن تم الاتفاق على مبلغ 22 مليون يورو.

ويأمل إنتر، بحسب التقرير، أن يجمع أكبر قدر ممكن عبر بيع جابيجول من أجل تمويل سوق الانتقالات الشتوية، وتدعيم صفوفه بعد الإصابات العدة التي أصابت الفريق.

وبحسب "جلوبو"، فاللاعب نفسه لم يحسم بعد مصيره من البقاء مع فلامينجو، الأمر الذي أكده رئيس النادي، مؤكداً انتظار نهاية الموسم لحسم الأمر.

ونجح جابيجول في تسجيل 31 هدفاً وصناعة 10 مع الفريق البرازيلي بكل المسابقات هذا الموسم.