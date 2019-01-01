إنتر يحلم بضم إيريكسن مجاناً

ماروتا يواصل سيطرته في السوق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير في إيطاليا وإنجلترا أن إنتر سيواصل صفقاته القوية في سوف الانتقالات وسيحاول ضم كريستيان إيريكسن، نجم توتنهام، مجاناً الصيف المقبل.

إيريكسن أكد في أكثر من مناسبة سابقة رغبته في مغادرة توتنهام بعد انتهاء عقده مع سبيرز بحلول الصيف المقبل.

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وذكرت "لاجازيتا" و"إكسبريس" أن إنتر بدأ بالفعل تحركاته واتصالاته لتأمين ضم إيريكسن مجاناً بعدما لم يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع ناديه.

وارتبط إيريكسن بإنتر في وقت سابق هذا الصيف، وقيل إن النيراتزوري على استعداد لدفع 60 مليون يورو للتعاقد مع الدنماركي.

وكان إيريكسن محط اهتمام من قبل ريال مدريد ومانشستر يونايتد في الصيف الجاري، ولكن في النهاية استمر مع توتنهام.

وقدم إنتر ميركاتو قوي هذا الصيف بالتعاقد مع عدد من الأسماء المميزة مثل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد، ودييجو جودين من أتلتيكو مدريد.