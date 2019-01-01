إنتر يفكر في خيار ضم ريبيري مجانًا من بايرن ميونخ

إنتر يسعى للحصول على خدمات الفرنسي فرانك ريبيري من صفوف بايرن ميونخ بشكل مجاني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة من قبل نادي إنتر بالحصول على خدمات النجم الفرنسي الكبير فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول نيوز24" والتي أكدت أن ماروتا المنضم حديثًا لإدارة نادي إنتر قادمًا من يوفنتوس سيسعى بكل ما لديه من قوة لإتمام الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإيطالي سينتظر حتى الصيف ليتم الصفقة بشكل مجاني ويضم ريبيري لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وينتهي تعاقد ريبيري مع فريق بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه يستطيع التفاوض مع أي نادي آخر في شهر يناير الجاري.

ويعد الموسم الجاري هو الأخير لكل من ريبيري وآرين روبين بحسب ما ذكرت إدارة بايرن ميونخ ونجمي البافاري في أكثر من مناسبة قبل أسابيع.

جدير بالذكر إن ريبيري لن يكلف فريق إنتر أي أموال حيث أنه سيكون لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الجاري.