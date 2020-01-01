باريس ينسحب من المفاوضات مع إيكاردي

بعد اجتماع زوجته بالمدير الرياضي للنادي الفرنسي

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الانسحاب بشكل كامل من المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بصفقة شراء نهائي.

إيكاردي انضم لباريس قادماً من إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، بوجود إمكانية الشراء للنادي الفرنسي هذا الموسم.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"الإيطالية، أكدت وجود مفاوضات بين واندا نارا وكيلة وزوجة اللاعب، مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس.

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وانتهت المحادثات بين الطرفين بالفشل، فور إعلان وكيلة إيكاردي رغبته بالعودة لإيطاليا مرة أخرى وعدم الاستمرار مع الفريق الفرنسي.

وتبدو الأمور غير واضحة حتى الآن حول مستقبل صاحب الـ27 سنة، لصعوبة حصوله على فرصة اللعب كأساسي مع إنتر في ظل وجود روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

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وتبقى أبرز الخيارات المتاحة له في حالة الرحيل عن إنتر، هي يوفنتوس أو نابولي، حيث حاولا التعاقد معه قبل انضمامه لباريس الصيف الماضي.

يذكر أن إيكاردي نجح في تسجيل 20 هدفاً في 31 مباراة لعبها مع باريس خلال الموسم الحالي، قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.