برايتون يتقدم بعرض رسمي لضم جواو ماريو

اللاعب نفسه يفضل الانتقال لموناكو الفرنسي

يحاول نادي برايتون الإنجليزي، التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو ماريو، قبل نهاية سوق الانتقالات الحالي.

ماريو يعتبر خارج حسابات أنطونيو كونتي للموسم الجديد، مما يجعل الرحيل هو الخيار الأنسب له.

تقارير إيطالية أكدت اهتمام برايتون بضم اللاعب، وسط مطالبة إنتر بالحصول على 30 مليون يورو نظير بيعه.

مهمة النادي الإنجليزي لا تبدو سهلة، بوجود منافسة شرسة من موناكو للحصول على خدمات ماريو.

اللاعب نفسه يفضل الانتقال للنادي الفرنسي، لكن برايتون مصمم على الدخول في الصفقة بكامل قوته.

بعد سباعية ديربي مدريد - مباريات ملحمية نسيها التاريخ لأنها ودية

هل يتأثر مشروع باريس سان جيرمان برحيل نيمار؟

يذكر ان ماريو سبق وأن خاض تجربة قصيرة في الدوري الإنجليزي مع وست هام، لكنها لم تنجح وعاد لإنتر ليفشل في إثبات نفسه من جديد.