إنتر يتحرك نحو اسمين جديدين في الميركاتو

إنتر ونشاط كبير هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير أن إنتر سيتحرك نحو الثنائي أندريا بيتانيا، مهاجم سبال، ودانييلي بيسا، لاعب فيرونا، لتدعيم صفوف الفريق في نهاية الميركاتو.

إنتر أعلن صباح الخميس التعاقد رسمياً مع الدولي الإيطالي كريستيان بيراجي، كما أنهى إجراءات ضم أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.

وذكرت "كوريري" أن إنتر قد يتحرك نحو دانييلي بيسا، متوسط ميدان فيرونا، في اللحظات الأخيرة لتدعيم قائمة الفريق الأوروبية.

بيسا من أكاديمية ناشئي إنتر، وسبق أن مثل الفريق بين 2012 و2017، وإن كان خرج معاراً لعدة أندية، كما أمضى الموسم الماضي في صفوف جنوى بنفس الصيغة.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على تواجد عدد محدد من اللاعبين بالقوائم لدوري الأبطال ينتمون لأكاديمية النادي، وآخرون من نفس البلد.

ولنفس الأسباب، رشحت "توتوسبورت" متوسط ميدان فيورنتينا ماركو بيناسي للعودة لصفوف إنتر قبل نهاية الميركاتو.

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وعلى صعيد آخر، واصل إنتر بحثه عن مهاجم بديل لروميلو لوكاكو، وذكرت "لاجازيتا" أن أبرز المرشحين هو بيتانيا، مهاجم سبال الحالي وميلان السابق.

وأشار التقرير أن وصول بيتانيا مرتبط ببيع ماورو إيكاردي، وأن الأفضلية كانت لفيرناندو يورينتي ، ولكن الأخير أصبح أقرب لصفوف نابولي.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل أمام كالياري ضمن الجولة الثانية للدوري الإيطالي.