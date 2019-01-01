نابولي يتقدم بعرض رسمي لضم إيكاردي

هل يبقى أم يرحل إيكاردي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية إيطالية عن تقدم نابولي بعرض رسمي إلى إنتر لضم مهاجمه ماورو إيكاردي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبدو موقف إيكاردي مجهولاً مع النيراتزوري في ظل الحديث عن رغبة المدرب أنطونيو كونتي والإدارة في التخلص منه.

وذكرت "كوريري" أن نابولي مستعد لعرض 60 مليون يورو لشراء إيكاردي، وراتب يبلغ عشرة ملايين موسمياً للاعب.

وكيل لوكاكو: ننتظر تحرك إنتر

وكان رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس قال في تصريحات الشهر الماضي أنه ليس مهتماً بالتعاقد مع إيكاردي.

وأكدت الصحيفة أن إيكاردي وزوجته ووكيلته واندا نارا أصبحا منفتحين على فكرة الانتقال لنادي الجنوب الإيطالي رغم تفضيل الانتقال ليوفنتوس.

وأوضحت التقارير أن إنتر يطالب بسبعين مليون يورو لبيع إيكاردي، أو مبادلته بأحد اللاعبين لورينزو إنسيني أو بيوتر زيلينسكي.

ويبدأ المعسكر التدريبي لإنتر خلال الأيام المقبلة في الظهور الأول لكونتي مدرباً للفريق.