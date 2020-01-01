إنبي يضع شروطه لضم صالح جمعة من الأهلي

هل يرحل صالح جمعة عن الأهلي؟

تحدث عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، عن موقف ناديه من استعادة خدمات صالح جمعة، لاعب وسط فريق النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.



وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أنه لا يرغب في استمرار صالح جمعة، مطالبًا إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته.



عبد الناصر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أي فريق يتمنى ضم لاعب مثل صالح جمعة، لأنه لاعب كبير ويمتلك إمكانيات رائعة".



مدير الكرة بإنبي تابع: "لم يحدث أي مفاوضات مع الأهلي أو اللاعب، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب قلة عدد الصفقات المتاحة للفريق".



عبد الناصر محمد أردف: "باب نادي إنبي مفتوحًا لعودة صالح جمعة من جديد، ولكن لدينا شروط، الأول هو أن نادينا لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة في الصفقات".

اقرأ أيضًا - مدافع بيراميدز: أنا أهلاوي ومن الوارد الانضمام للزمالك

واختتم مدير الكرة بنادي إنبي تصريحاته قائلًا: "أما الشرط الثاني، وهو دراسة الموضوع من الأمور الفنية مع الجهاز الفني".



وكان الأهلي يبحث عن عرضًا لإعارة أو بيع صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بناء على توصية من رينيه فايلر، ولكن يستمر اللاعب في صفوف الفريق الأحمر حتى الآن.