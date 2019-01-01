إنبي يشكو حكم مواجهة الأهلي ويطالب بإعادة اللقاء

المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا بعد إلغاء هدف وطرد لاعب إنبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن عبد الناصر محمد؛ مدير الكرة بنادي إنبي، تقدم ناديه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد محمد الصباحي، الذي أدار مواجهة فريقه أمام الأهلي.

المباراة شهدت بعض الجدل التحكيمي بعد غلغاء هدف التعادل الفريق البترولي في الدقائق الأخيرة، بداعي التسلل، مع طرد لاعب إنبي أحمد رفعت بعد حديث مع الحكم.

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وقال مدير الكرة، في تصريحات صحفية: "المباراة شهدت عديد الأخطاء، أولها هدف الأهلي الأول ليس صحيحًا، بسبب لمس جيرالدو الكرة بيده، بجانب طرد أحمد رفعت رغم عدم ارتكابه أي خطأ بل كان له ركلة حرة لم تحتسب، ومساعد الحكم ألغى هدفنا الثاني رغم عدم وجود تسلل، كل هذا تربص بنا".

وأضاف: "سنتقدم بشكوى ضد الصباحي وسنطالب بها بإعادة المباراة، بالإضافة إلى أننا لن نخوض أي مباراة سيديرها الصباحي مرة أخرى".

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يذكر أن اللقاء انتهى بفوز الشياطين الحمر بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 36 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ13.