إلغاء ودية جنوب إفريقيا وأنجولا قبل كأس الأمم

جنوب إفريقيا وأنجولا يستعدان لكأس الأمم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن منتخب جنوب إفريقيا، عن إلغاء مباراته الودية أمام أنجولا، وذلك استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر.

منتخب جنوب إفريقيا كان مقررًا له أن يواجه أنجولا مساء اليوم الأربعاء في مصر، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا.

الحساب الرسمي لمنتخب جنوب إفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن إلغاء المباراة الودية خلال تغريدة، جاءت كالآتي:

الجميع يعلم قيمة تواجد محمد صلاح مع منتخب الفراعنة 👑🇪🇬#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/VtsOuKeEtH — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

"مباراة أنجولا الودية، والتي كان مقررًا لها اليوم الأربعاء، ألغيت بدعوى قلت التدريب للمنافس".

منتخب "بافانا بافانا" أشار إلى أن أفراد الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، أكدوا على أن لاعبيهم لم يتدربوا منذ وصولهم إلى مصر قبل يومين".

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة، والتي تضم المغرب وكوت ديفوار وناميبيا، وأنجولا في المجموعة الخامسة مع تونس ومالي وموريتانيا.