إلغاء مباراة في الدوري الإيطالي بسبب سرقة أحذية وملابس اللاعبين!

واقعة غريبة في إيطاليا

تسببت سرقة ملابس وأحذية اللاعبين في إلغاء مباراة كرة القدم بين كاسيرتانا وكاتانيا لحساب منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الثالثة.

الواقعة التي نقلت جريدة "لاجازيتا" تفاصيلها تخص اللقاء الذي كان سيقام ظهر الأحد في المجموعة الثالثة من الدرجة الثالثة.

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وقالت الجريدة إن أصحاب الأرض اكتشفوا ليلة المباراة أن كل المعدات الخاصة بهم من ملابس وأحذية تم سرقتها من ملعب اللقاء "بينتو".

وأضاف التقرير أن صاحب الأرض كاسيرتانا تقدم بطلب للاتحاد الإيطالي لتأجيل المباراة بسبب عدم وجود ملابس وأحذية لخوضها، وهو ما حدث في بيان للفريق عبر حسابه على تويتر أيضاً.

وأوضح التقرير الخاص بالجريدة الوردية أن بوابة الملعب الخاصة بالجزء حيث كانت تتواجد معدات الفريق وُجدت مكسورة والأشياء تم سرقتها.

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وتم اكتشاف السرقة فقط هذا الصباح قبل ساعات قليلة من المباراة، مما يصعب توفير ملابس وأحذية جديدة للاعبين لخوض اللقاء.

صاحب الأرض كاسيرتانا يقبع في الترتيب الثامن عشر من المجموعة الثالثة، بينما يحتل كاتانيا الترتيب السابع.