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الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية

إلغاء مباراة في الدرجة الثانية الإيطالية بسبب إصابة خطيرة

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الحكم ألغى المباراة بعد دقيقة واحدة من عمرها
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ألغى الطاقم التحكيمي لمباراة أسكولي وليتشي اللقاء بعد تعرض لاعب الأخير مانويل سكافوني لإصابة خطيرة على مستوى الرأس ونقله للمستشفى.

ولم تستمر المباراة أكثر من دقيقة واحدة من عمرها عندما اصطدم سكافوني مع لاعب أسكولي جياكومو بيريتا في التحام هوائي وسقط أرضاً وفقد الوعي.

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ودخلت سيارة الإسعاف مباشرة لأرض الملعب وتم نقل اللاعب للمستشفى المحلي، ليتخذ الحكم قراره بإلغاء المباراة وتأجيلها لوقت لاحق.

وأصدر ليتشي بياناً طمأن فيه الجماهير على حالة سكافوني ووضع صورة له بالمشفى مع بيريتا الذي اصطدم به في لقطة الإصابة.

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وأكد طبيب ليتشي تعافى سكافوني وأنه سيغاد المشفى في الساعات المقبلة بعد خضوعه للفحوصات اللازمة.

ويلعب سكافوني مع ليتشي على سبيل الإعارة من بارما منذ 2019.

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