إلغاء رميات التماس .. الاتحاد الدولي يناقش أفكار فينجر لتطوير الكرة

سيعمل على تقليل التسللات

يستعد آرسنال فينجر مدرب آرسنال الأسبق، ورئيس قسم التطوير الحالي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لترك بصمته في قوانين اللعبة.

فينجر يقوم حاليًا بتحضير بعض التغييرات في اللعبة، من أجل تسريع سير المباريات وتوفير المزيد من الترفية للجماهير.

صحيفة "صن سبورت" أكدت أن أسطورة آرسنال يريد تطبيق ما يعرف بـ"قانون النهار" لتقليل عدد التسللات وتسجيل المزيد من الأهداف.

فكرة أخرى ابتكرها فينجر، وهي أن اللاعبين يجب أن يكونوا قادرين على تنفيذ ركلات حرة سريعة لأنفسهم كما هو مسموح به في الرجبي والهوكي.

ويقترح كذلك أن تتمكن الفرق من تنفيذ ضربات التماس بالقدم بدلًا من رميات التماس في نصف ملعب كل فريق، وذلك لمنح الفريقين ميزة أكبر في الاستحواذ.

ومن المحتمل أن يتم هذا التغيير في الدقائق الخمس الأخيرة فقط من كل مباراة.

ومن المقرر مناقشة هذه الأفكار بشكل رسمي يوم الجمعة القادم، في الاجتماع العام الافتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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ويتطلب تعديل كل قانون في اللعبة، حصول كل مقترح على أغلبية ثلاثة أرباع اللجنة المسؤولة عن مناقشة الاقتراحات، بموجب ستة أصوات على الأقل من أصل ثمانية.