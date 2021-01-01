إلغاء دور المجموعات .. الاتحاد الأوروبي يستقر على الشكل الجديد لدوري الأبطال

النسخة تستمر حتى 2033

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للموافقة على ملامح الصورة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر ظهورها للنور في 2024.

مقترح دوري السوبر الممتاز، جعل الاتحاد الأوروبي، يحاول المضي قدمًا لجعل دوري الأبطال أكثر جاذبية، لإجبار الأندية على نسيان هذه الفكرة.

التغييرات ستشمل العديد من الجوانب الخاصة من المسابقة، ولكنها ستظل تقام بشكل أسبوعي، ويتم التأهل لها من خلال الدوريات الوطنية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن الشكل الجديد سيشمل 36 فريقًا، مع احترام الدوريات المحلية من خلال عدم اللعب في العطلات الأسبوعية.

الشكل الجديد سيتم الموافقة عليه بشكل كامل في مارس القادم، بعد سلسلة من الاجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والأندية.

ومن المقرر أن يكون لكل دولة من خمسة إلى ستة فرق، مع تحديد الأماكن الأربعة الإضافية من خلال تصنيف معامل الاتحاد، مع مركز إضافي لصاحب المركز الخامس بالدوري الفرنسي ومكان آخر لأفضل دوري ليس له ممثل.

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المرحلة الأولى ستلعب من سبتمبر إلى يناير، ويلعب كل فريق 10 مباريات مختلفة ضد منافسين مختلفين، وسيتأهل الثمانية الأوائل مباشرة إلى دور الـ16 وسيخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباراة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى في دور الـ16.

وأخيرًا استقر الاتحاد الأوروبي على استمرار هذا الشكل حتى عام 2033، مع إقامة المباريات يومي الثلاثاء والأربعاء وكذلك الخميس في بعض الأوقات.