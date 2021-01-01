إلغاء المباراة المقبلة ومنع الدوليين من السفر .. المزيد من الإصابات بكورونا في إنتر

أربع إصابات في صفوف النيراتزوري حتى الآن

أعلن إنتر عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوفه، مما يترتب عليه إلغاء لقاء الفريق المقبل ومنع سفر اللاعبين الدوليين للالتحاق بالمنتخبات في التوقف الدولي المقبل.

وكان دانيلو دامبروزيو أول المصابين في صفوف النيراتزوري الأحد الماضي، ثم تبعه القائد سمير هاندانوفيتش مساء الأربعاء بعد الفحوصات للفريق ككل.

وأعلن إنتر أيضاً إصابة الثنائي ستيفان دي فري وماتياس فيسينو بالفيروس الوبائي عقب الكشف عن نتائج التحاليل الخاصة بالفريق التي تمت البارحة.

وأوضح بيان النادي الإيطالي أن الهيئة الصحية لميلانو طلبت إيقاف أي نشاط للفريق ككل لمدة أربعة أيام تنتهي بحلول الأحد المقبل.

ويعني القرار تأجيل مباراة الفريق السبت أمام ساسوولو لحساب منافسات السيري آ، وذلك كما أكد البيان بحسب طلب الهيئة الصحية.

الهيئة طلبت أيضاً عدم التحاق أي من لاعبي النيراتزوري بالمنتخبات ومنع سفرهم خوفاً من نقل العدوى وتفشي الفيروس.

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وعانى إنتر قبل أسابيع من عدة إصابات بالفيروس في صفوف الفريق ولكن على المستوى الإداري، وكان من أبرز المصابين مدير القطاع الرياضي بيبي ماروتا.