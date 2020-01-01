إلغاء الدوري الفرنسي يدمر أحلام ريال مدريد

صدمة قوية للنادي الإسباني في سوق الانتقالات

ضربة قوية لنادي ريال مدريد الإسباني، في مساعيه للحصول على خدمات إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب إلغاء النشاط الرياضي في فرنسا.

كامافينجا يعتبر من أبرز المواهب التي يهتم زين الدين زيدان مدرب ريال للتعاقد معها، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع رين خلال الموسم الحالي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن إلغاء الدوري الفرنسي واحتمالية تأهل رين لدوري أبطال أوروبا، وفقاً لوضعه الحالي بالبطولة، ربما يحرم ريال من الصفقة.

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ويأتي ذلك نظراً للرغبة المتوقعة من رين للحفاظ على أهم لاعبيه من أجل الظهور بشكل جيد في الأبطال الموسم القادم، لمواصلة المستويات المميزة له باحتلاله المركز الثالث بالنسخة الحالية من الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستأتي بناء على الاتفاق بين كامافينجا وأوليفييه ليتانج رئيس رين في فبراير الماضي، حيث وعد اللاعب بالبقاء في حالة تأهل الفريق للأبطال.

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وعلى الجانب الآخر يرفض ريال الاستسلام، خاصة وأن قيمة اللاعب الشاب التي تبلغ 50 مليون يورو، ربما تغري رين بالتخلي عنه وسط الأزمة المالية التي تمر بها جميع الأندية بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن صاحب الـ17 سنة الذي يجيد اللعب كوسط مدافع، وظهر في 36 مباراة مع رين بجميع البطولات خلال الموسم الحالي قبل التوقف.