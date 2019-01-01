إكرامي: لن نكرر سيناريو العامين الماضيين بأفريقيا وينقصنا احتضان الجماهير

الأهلي يستهل اليوم مشوار جديد في دوري أبطال أفريقيا بحثًا عن لقب غائب منذ عام 2013

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، على تعهد زملائه بالفريق على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا العام الجاري، موجهًا نصيحة خاصة للمنضمين حديثًا للفريق.

وكان المارد الأحمر قد وصل لنهائي دوري الأبطال في العامين الماضيين إلا أنه خسر عام 2017 أمام الوداد المغربي والعام الماضي أمام الترجي التونسي.

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إكرامي قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "البداية دائمًا مهمة في أي بطولة، خاصةً إذا كان اللقاء على ملعبنا، يجب أن نحقق بداية إيجابية، وعلينا أن نحصل التسع نقاط في الثلاث مبارايات التي سنخوضها على ملعبنا بدور المجموعات، لأننا نحتاج ضمان تأهلنا للدور الثاني مبكرًا.

"على مدار ثلاث سنوات الجمهور الأهلي يعيش ظروف صعبة، بعدما صعدنا للنهائي مرتين ولم نوفق، والأمر كان صعبًا علينا كذلك كلاعبين، لذلك كلنا دافع وعزيمة على عدم تكرار سيناريو العامين الماضيين".

وأضاف: "تحدثنا كلاعبين مع بعضنا، لتقييم أنفسنا قبل مواجهة سموحة، وأكدنا أننا نعيش ظروف صعبة ونمر بتحديات على كافة المستويات، ومن المهم أنه إذا لن نكن من الأجيال التي سيذكرها التاريخ في تحقيق البطولات، فعلينا أن نكون من الجيل الذي أخرج النادي من الصعوبات وتحملت ضغوطات، هذا قدر الأهلي ولاعبيه أن يكون لدينا دائمًا تحديات".

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حارس الشياطين الحمر اختتم: "أقول للمنضمين حديثًا واللاعبين الصغار أنهم إذا أرادوا تحقيق بطولات سيواجهون تحديات وضغوطات وأحيانًا حرب وليس منافسة، فلا بد أن يكونوا أقوياء وعلى قدر التحدي، الراحة فقط بعد الاعتزال في الأهلي عندما تنظر للبطولات التي حققتها، لكن طوال تواجدك في الملعب فلا وقت للراحة ولا للفرح بما تحققه، كل يوم تحدي جديد، وفي الأخير جمهور الأهلي كبير وطموح ولا يشبع من البطولات، وإن لم يكن الجيل الحالي حقق بطولات في الفترة الماضية، فالقادم أفضل وكلنا تفاؤل وأمل، قدراتنا جيدة، ينقصنا فقط احتضان الجمهور للاعبين مرة أخرى، حتى تكون الأمور في وضعها الطبيعي، وأعتقد أن قريبًا سيتحقق ذلك".

ويستهل الأحمر اليوم السبت، مشواره في البطولة الأفريقية بملاقاة فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.