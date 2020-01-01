إكرامي: قرار رحيلي عن الأهلي ليس سهلًا .. ودائمًا نواجه تحديات كبيرة

شريف إكرامي يتحدث عن قراره بالرحيل عن الأهلي

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن قراره بالرحيل من القعلة الحمراء، بشكل احترافي بعد السنوات الطويلة داخلها.

وكان إكرامي قد أعلن في وقتٍ سابق الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل بعد ابتعاده بشكل كبير من حسابات المدير الفني رينيه فايلر.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة "الأهلي": "رغبت في إنهاء مسيرتي مع الأهلي بعد التتويج بالبطولات الماضية، بشكل احترافي ولكن القرار كان صعبًا للغاية".

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وأضاف الحارس: "دور الجماهير الحمراء خلال الفترة المقبلة، وتأثيرهم كبير للغاية ليس في الفريق الأول فقط ولكن في جميع القطاعات".

وتابع إكرامي حديثه عبر قناة ناديه: "الأهلي دائمًا لديه تحديات قوية وكبيرة في مسيرته، ولكن بمساندة الجماهيرمن المؤكد سيتخطى كل شيء".

إكرامي يعد من الحراس المميزين في تاريخ الكرة المصرية لما قدمه مع الأهلي خلال السنوات الماضية ومع منتخب مصر أيضًا.