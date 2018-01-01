إكرامي: خسارة أفريقيا هز ثقتنا والأهلي يفتقد شخصية تريكة وبركات

حارس مرمى الشياطين الحمر يتحدث عن عودته مجددًا للعب أساسيًا وتراجع أداء الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، المستوى المتراجع الذي ظهر به الفريق أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي إلى عدة عوامل، مؤكدًا أن الفريق يستعد الثقة تدريجيًا.

وتلقى المارد الأحمر أمس الأحد، الهزيمة أمام الفريق الإثيوبي بهدف نظيف، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، لكنه تأهل لدور المجموعات بفضل فوزه في الذهاب بثنائية نظيفة.

إكرامي قال، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "حققنا المطلوب بالصعود لدور المجموعات، مباريات أفريقيا خارج الأرض دائمًا ما تكون أجوائها صعبة من ملاعب ومناخ عام، صحيح أن الأهلي دائمًا يلعب للفوز وفي مستوى معين لا يجب النزول عنه، لكن الظروف من نقص عددي وإصابات كثيرة أثرت علينا أمام جيما".

وأضاف: "خسارة لقب أفريقيا والخروج من البطولة العربية أحدثا هزة بالفريق، لذلك نسعى لاستعادة الثقة تدريجيًا، بالدوري استعدنا الثقة بشكل جيد، لكن أمام جيما لم نظهر بالشكل المطلوب، لأن معدلات الثقة ليست في أعلى حالاتها لدينا، وكل مكسب يزيد ثقتنا والأهم أننا نحقق الأهداف".

💬سيد عبد الحفيظ: نخوض المبارة في ظروف صعبة للغاية، ليست المناخ أو أرضية الملعب ولكن بسبب الغيابات الكثيرة والإصابات والدليل على ذلك تواجد 3 حراس مرمى في قائمة الفريق لهذه المواجهة. pic.twitter.com/n8vXHvboN8 — جول مصر (@goaleg) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

حارس مرمى الشياطين الحمر تابع: "إذا قارنا الأهلي بالسنوات الماضية، فحاليًا نحن أقل فنيًا من الأجيال السابقة، لكن من يتحدث عن أن الأهلي ليس في أفضل حالاته، فنحن وصلنا لنهائي أفريقيا مرتين، لم نحصل على البطولة وهذا ليس من شيمنا، إلا أنه من يقول أن الجيل الحالي ليس كفء لارتداء قميص النادي، فهذا الجيل حصل على ثلاث بطولات دوري متتاليين ووصلنا مرتين لنهائي أفريقيا، إذا قارنا أنفسنا بالأجيال الناجحة في الأهلي، فنحن أقل منهم، لكن إذا كانت المقارنة بأي فريق آخر، فالمقارنة غير منطقية نهائيًا.

"كل فترة 10 أو 12 سنة يحدث تغيير في الأجيال، وقدر اللاعبين الذين يكونوا موجودين وقتها أن تنقل خبراتها وتجاربها وما تعلمته من السابقين، وهذا ما يحدث حاليًا مني ومن حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب ولاعبين كثر، لكن في الأهلي اللاعبين مطالبين بشخصية معينة من بتحمل المسؤولية لأقصى درجة ورجولة وروح، كل هذا يتصدر عكسه من مواقع التواصل الاجتماعي وكل التغييرات خارج كرة القدم، وهذا ما يصعب الأمر.

"حاليًا نحتاج إلى التعاقد مع لاعبين أو أن يكتسب الحاليين شخصية الأهلي، وهذا حدث في وقت اعتزال أبو تريكة وبركات ووائل جمعة، ودائمًا ما أكرر أن أي لاعب الأهلي ممكن أن يعوضه بسهولة، إنما تأثير هؤلاء القوي في المجموعة هو ما نفتقده، وهو ما بدأ الجمهور يشعر به في الفترة الحالية، أن شخصية اللاعبين تحتاج أن تستحمل الضغوط وتستوعب أن هناك ضغوط كبيرة وأنه لا يجب أن نكون رد فعل وألا نتأثر بما يقال".

🗨️محمد يوسف: لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى سوى من شارك في المباراة. معلول وفتحي تواجدا معنا لمجرد عدم سفرنا بـ 14 لاعبا فقط. لم يكن أمامنا أي خيارات بخصوص تغيير التشكيل. pic.twitter.com/KDCyKGCCdj — جول مصر (@goaleg) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

وتطرق شريف إكرامي للحديث عن عودته للعب أساسيًا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء منذ الموسم الماضي: "كلامي واحد من السنة الماضية وما قبلها، كلنا واحد، وأنا شخصيًا عندما أقول هذا فأنا أعني كلامي تمامًا، ليس مجرد كلام لإسعاد الجماهير، وجلوسي على مقاعد البدلاء الموسم الماضي لم يقلل دوري مع الفريق نهائيًا، أنا قائد فريق، أقوم بدوري داخل الملعب وخارجه، وأنا والشناوي وعلي لطفي أسرة واحدة، ومن يلعب يكون وجهة لنا جميعًا.

"أنا تحت أمر الجهاز في أي وقت، الموسم الماضي بدأت أساسي ثم احتياطي، والموسم الجاري بدأته احتياطي وحاليًا أساسي، ولا نعلم ما هو قادم، أهم شيء أنني اجتهد، وهي رسالة للاعبين الصغار أن اللعب في الأهلي شرف كبير ودكة الأهلي ليس عيبًا بل شرف لأي لاعب، في الأخير أنت تتعاقد مع الأهلي كلاعب وليس لاعب أساسي أو احتياطي".

يذكر أنه من المنتظر أن يجري الاتحاد الأفريقي "كاف" قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في 28 من الشهر الجاري.