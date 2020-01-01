إقالة سيتيين وتعيين بوتشيتينو .. قرارت برشلونة بعد فضيحة بايرن ميونخ

أبيدال وسيتيين أول الضحايا للسقوط ضد بايرن ميونخ

قرر نادي برشلونة إقالة المدير الفني كيكي سيتيين والاتفاق مع ماوريسيو بوتشيتينو لإدارة الفريق، بجانب التخلص من إيريك أبيدال، القائم بأعمال المدير الرياضي.

برشلونة خسر بنتيجة 8-2 في أسوأ نتيجة تحدث بتاريخ النادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا ليخرج الموسم الحالي دون لقب للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد أشار إلى أنّ الإدارة اتخذت عدة قرارات وسوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

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وبحسب "سكاي إيطاليا" فإنّ بارتوميو لن يقدم استقالته وإنما سيقرر إقالة كيكي سيتيين من تدريب الفريق، فيما ذكرت إذاعة "راك1" أنّ البديل سيكون ماوريسيو بوتشيتينو خاصة بعد هبوط إسبانيول للدرجة الثانية.

كما قرر إقالة أبيدال من منصب المدير الرياضي وذلك بعد فشله في التعامل مع ملف خليفة إرنستو فالفيردي واختار كيكي ليكون مدربًا للفريق في يناير ودافع عنه وعن فلسفته.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرارات الرسمية خلال الساعات المقبلة، على أن يكون قرار إقالة المدرب أول الأخبار المتوقعة.

سيتيين صرّح بعد المباراة أنّ مستقبله ليس في يده مشيرًا إلى أنّ هزيمة مثل هذه لا يجب أن يتحملها المدرب فقط، بينما طلب جيرارد بيكيه تغييرًا شاملًا حتى لو كان هو شخصيًا ضحيته.