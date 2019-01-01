إقالة زيدان تكلف ريال مدريد 80 مليون يورو

هل يخاطر بيريز ويقرر التخلص من زيدان عقب الأداء الهزيل للنادي الملكي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يواجه زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، خطر الإقالة خلال الأسابيع المقبلة بسبب تراجع النتائج والأداء في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خسر بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات في التشامبيونزليج.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ إقالة زيدان في منتصف الموسم سوف تُكلف ريال مدريد مبالغ ضخمة قد تصل إلى 80 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنّ المدرب الفرنسي وقّع في مارس الماضي على عقد لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 13 مليون يورو سنويًا صافي من الأرباح على أن يحصل على راتبه بالكامل حتى لو تمت إقالته.

وفي حال غادر صاحب الـ 47 عامًا خلال الأسابيع المقبلة، فإن ريال مدريد سوف يدفع ما تبقى من راتبه والذي يصل إلى 39 مليون يورو صافي.

وبعد احتساب الضرائب، فإن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 80 مليون يورو مما يعني أنّ قرار الإقالة سوف يكون مكلفًا للغاية.

وكانت التقارير الصحفية قد تحدثت عن إمكانية عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد، كما ربطت الصحف الإيطالي ماسيلميانو أليجري بخلافة زيدان.